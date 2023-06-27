В Госдуме высказались о передаче Росгвардии тяжёлой техники ЧВК "Вагнер"
Хинштейн исключил передачу Росгвардии военной техники ЧВК "Вагнер"
Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что военную технику ЧВК "Вагнер" не станут отдавать Росгвардии. По его словам, закупать боевые машины для ведомства намерены в рамках гособоронзаказа.
"Ещё раз уточнил у коллег из Росгвардии: вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК "Вагнер" не обсуждается. Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа", — написал Хинштейн у себя в телеграме.
А в Минобороны РФ ранее сообщили, что тяжёлая техника, находившаяся на вооружении у ЧВК "Вагнер" и в том числе применявшаяся во время мятежа на юге страны, будет передана подразделениям Российской армии.
ТАСС / Эрик Романенко