В Госдуме высказались о передаче Росгвардии тяжёлой техники ЧВК "Вагнер"

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что военную технику ЧВК "Вагнер" не станут отдавать Росгвардии. По его словам, закупать боевые машины для ведомства намерены в рамках гособоронзаказа.

"Ещё раз уточнил у коллег из Росгвардии: вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК "Вагнер" не обсуждается. Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа", — написал Хинштейн у себя в телеграме.