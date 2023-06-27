Лавров поблагодарил главу МИД Венесуэлы за поддержку во время мятежа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем поблагодарил Каракас за поддержку в связи с попыткой вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" в стране.

"Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность венесуэльскому руководству за принципиальную поддержку и солидарность, проявленную в связи с попыткой вооружённого мятежа в России", — сообщает МИД РФ по итогам разговора Лаврова и Хиля по телефону во вторник.

Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход реализации приоритетных совместных проектов, а также подтвердили настрой на дальнейшее наращивание сотрудничества в разных форматах для построения более справедливого и безопасного миропорядка.