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27 июня, 16:51

Лавров поблагодарил главу МИД Венесуэлы за поддержку во время мятежа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем поблагодарил Каракас за поддержку в связи с попыткой вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" в стране.

"Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность венесуэльскому руководству за принципиальную поддержку и солидарность, проявленную в связи с попыткой вооружённого мятежа в России", — сообщает МИД РФ по итогам разговора Лаврова и Хиля по телефону во вторник.

Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход реализации приоритетных совместных проектов, а также подтвердили настрой на дальнейшее наращивание сотрудничества в разных форматах для построения более справедливого и безопасного миропорядка.

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Напомним, глава Венесуэлы Николас Мадуро ранее передал Владимиру Путину слова поддержки с поля битвы в штате Карабобо и сказал, что Россия и её президент одержали победу над теми, кто пытался развязать в стране гражданскую войну.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ирина Фальке
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