Футболистам в Италии запретили играть в майках с "нацистским" номером 88
СМИ: Итальянским футболистам запретили футболки с номером 88
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В Италии футболистам запретят носить футболки с номером 88, начиная со следующего сезона. Такое решение было принято Итальянской федерацией футбола (FIGC) совместно Министерством спорта и Министерством внутренних дел Италии. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.
Такие меры приняты в рамках стратегии борьбы с антисемитизмом — 88 означает сдвоенную восьмую букву алфавита "H" и соответственно переводится как "Heil Hitler". Ею также предусмотрен запрет изображений, которые могут ассоциироваться с нацистской символикой. Всем членам итальянских ФК запрещено использовать любые дискриминационные формулировки во время любых публичных мероприятий. В дальнейшем будет установлен порядок завершения матчей досрочно, если во время их проведения возникли проявления дискриминации.
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