Воспитатели неделями скрывали от родителей вспышку сифилиса в челябинском детсаду

Венерическое заболевание обнаружили у одного из сотрудников детсада № 397 в Металлургическом районе Челябинска. Сначала воспитатели неделями скрывали это от родителей, но когда один ребёнок заразился, обман раскрылся и матери пустились в бой.

В детском саду Челябинска выявили вспышку сифилиса. Видео © SHOT

Родители воспитанников рассказали SHOT, что их неожиданно и без объяснения причины попросили подписать согласие на забор биоматериала у детей на анализ. Положительный результат у одного ребёнка не на шутку встревожил родительское сообщество.

Сотрудники детсада пригласили мам и пап на экстренное собрание в актовом зале и порекомендовали всем срочно пропить антибиотики. Что за болезнь бушует в садике, медработник говорить отказалась, но в итоге сдалась под натиском родителей.

Сифилисом заражаются не только половым путём, но и бытовым — ребёнок может подхватить болячку при любом тесном контакте с больными взрослыми, объяснила дерматолог Анастасия Бусыгина. Сейчас понятно, что заразившихся детей может быть больше. Воспитанников и сотрудников садика обследуют, дело лично взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.