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27 июня, 17:35

Воспитатели неделями скрывали от родителей вспышку сифилиса в челябинском детсаду

В детском саду Челябинска произошла вспышка сифилиса

Венерическое заболевание обнаружили у одного из сотрудников детсада № 397 в Металлургическом районе Челябинска. Сначала воспитатели неделями скрывали это от родителей, но когда один ребёнок заразился, обман раскрылся и матери пустились в бой.

В детском саду Челябинска выявили вспышку сифилиса. Видео © SHOT

Родители воспитанников рассказали SHOT, что их неожиданно и без объяснения причины попросили подписать согласие на забор биоматериала у детей на анализ. Положительный результат у одного ребёнка не на шутку встревожил родительское сообщество.

Сотрудники детсада пригласили мам и пап на экстренное собрание в актовом зале и порекомендовали всем срочно пропить антибиотики. Что за болезнь бушует в садике, медработник говорить отказалась, но в итоге сдалась под натиском родителей.

Сифилисом заражаются не только половым путём, но и бытовым — ребёнок может подхватить болячку при любом тесном контакте с больными взрослыми, объяснила дерматолог Анастасия Бусыгина. Сейчас понятно, что заразившихся детей может быть больше. Воспитанников и сотрудников садика обследуют, дело лично взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Ранее Лайф писал, как на Сахалине воспитательница детсада завязала ребёнка в узел и бросила спать на пол. Когда малыш проснулся, воспитательница перетащила его в туалет и закрыла там без света. Следователи и прокуратура начали проверку.

Обложка ©

SHOT

Ирина Фальке
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