Создан чат-бот для издевательств над телефонными мошенниками

Профессор Университета Маккуори в Сиднее Дали Каафар поделился новой разработкой — это чат-бот Apate, который издевается над звонящими мошенниками. Основная задача телефонного помощника — как можно дольше удерживать злоумышленников на линии. Бот может имитировать человека.

Как уточняет портал PCMag, идея создания бота на базе ИИ пришла к Каафару во время разговора по телефону с мошенником. Профессор удерживал собеседника на линии 40 минут, и хотя злоумышленник терпеливо пытался добиться своего, у него ничего не вышло.

Тогда Каафар решил автоматизировать процесс общения с преступниками. Бот обучали на основе расшифровок разговоров с мошенниками, а также переписки в соцсетях и электронной почте. Тестировали Apate на реальных беседах с телефонными хулиганами. Сейчас команда учёного уже ведёт переговоры с рядом телекоммуникационных провайдеров о внедрении Apate.