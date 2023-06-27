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27 июня, 17:57

Создан чат-бот для издевательств над телефонными мошенниками

Австралийский учёный создал чат-бот для борьбы с телефонными мошенниками

Профессор Университета Маккуори в Сиднее Дали Каафар поделился новой разработкой — это чат-бот Apate, который издевается над звонящими мошенниками. Основная задача телефонного помощника — как можно дольше удерживать злоумышленников на линии. Бот может имитировать человека.

Как уточняет портал PCMag, идея создания бота на базе ИИ пришла к Каафару во время разговора по телефону с мошенником. Профессор удерживал собеседника на линии 40 минут, и хотя злоумышленник терпеливо пытался добиться своего, у него ничего не вышло.

Тогда Каафар решил автоматизировать процесс общения с преступниками. Бот обучали на основе расшифровок разговоров с мошенниками, а также переписки в соцсетях и электронной почте. Тестировали Apate на реальных беседах с телефонными хулиганами. Сейчас команда учёного уже ведёт переговоры с рядом телекоммуникационных провайдеров о внедрении Apate.

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Согласно недавнему опросу, почти каждый пятый россиянин подыгрывал телефонным мошенникам. Эксперт Зиновкина также назвала простой способ определить, что вам звонит злоумышленник.

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Getty Images / PhonlamaiPhoto

Ирина Фальке
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