Россияне пожаловались на массовые сбои в пунктах выдачи заказов Ozon
Ozon устранил техпроблемы с работой сервиса на пунктах выдачи
Сервис для сотрудников пунктов выдачи заказов Ozon снова функционирует в прежнем режиме, технические вопросы решены. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса после жалоб россиян на массовые сбои в работе ПВЗ.
"Сегодня вечером наблюдались временные технические сложности со входом в ряд сервисов Ozon: некоторые продавцы и агенты пунктов выдачи не могли войти в личный кабинет", — информировали в компании, добавив, что сейчас работа восстановлена и заказы выдаются как обычно.
Онлайн-ретейлер принёс извинения партнёрам и покупателям за временные неудобства. Там пообещали, что тем, кто сегодня не смог получить заказ в пункте выдачи, продлят срок хранения.
А ранее Лайф писал, что кибермошенники стали запрашивать у покупателей на маркетплейсах, включая Wildberries и Ozon, "подтверждение доставки", чтобы заполучить их данные для входа. Специалист по информационной безопасности Евгений Баклушин рассказал телеканалу "360", как вести себя в таких ситуациях.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный