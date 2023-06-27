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27 июня, 18:30

Россияне пожаловались на массовые сбои в пунктах выдачи заказов Ozon

Ozon устранил техпроблемы с работой сервиса на пунктах выдачи

Сервис для сотрудников пунктов выдачи заказов Ozon снова функционирует в прежнем режиме, технические вопросы решены. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса после жалоб россиян на массовые сбои в работе ПВЗ.

"Сегодня вечером наблюдались временные технические сложности со входом в ряд сервисов Ozon: некоторые продавцы и агенты пунктов выдачи не могли войти в личный кабинет", — информировали в компании, добавив, что сейчас работа восстановлена и заказы выдаются как обычно.

Онлайн-ретейлер принёс извинения партнёрам и покупателям за временные неудобства. Там пообещали, что тем, кто сегодня не смог получить заказ в пункте выдачи, продлят срок хранения.

Wildberries и Ozon решили больше не быть спонсорами ВСУ

Wildberries и Ozon решили больше не быть спонсорами ВСУ

А ранее Лайф писал, что кибермошенники стали запрашивать у покупателей на маркетплейсах, включая Wildberries и Ozon, "подтверждение доставки", чтобы заполучить их данные для входа. Специалист по информационной безопасности Евгений Баклушин рассказал телеканалу "360", как вести себя в таких ситуациях.

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ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Лариса Сафронова
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