Россияне пожаловались на массовые сбои в пунктах выдачи заказов Ozon

Сервис для сотрудников пунктов выдачи заказов Ozon снова функционирует в прежнем режиме, технические вопросы решены. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса после жалоб россиян на массовые сбои в работе ПВЗ.

"Сегодня вечером наблюдались временные технические сложности со входом в ряд сервисов Ozon: некоторые продавцы и агенты пунктов выдачи не могли войти в личный кабинет", — информировали в компании, добавив, что сейчас работа восстановлена и заказы выдаются как обычно.

Онлайн-ретейлер принёс извинения партнёрам и покупателям за временные неудобства. Там пообещали, что тем, кто сегодня не смог получить заказ в пункте выдачи, продлят срок хранения.