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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 21:47

Неизвестный на электросамокате расстрелял двух человек в Стокгольме

Двое мужчин ранены в перестрелке на северо-западе Стокгольма

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы на северо-западе Стокгольма в Швеции, сообщает телеканал SVT.

"На месте происшествия были обнаружены двое взрослых мужчин с ранениями, пострадавшие от огнестрельного оружия были в сознании и разговаривали", — сообщает SVT со ссылкой на пресс-секретаря столичной полиции.

Установлено, что предполагаемый стрелок был замечен на месте инцидента. По показаниям свидетелей перестрелки, мужчина скрылся с места преступления на электросамокате.

Три человека стали жертвами стрельбы на парковке в США
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Ранее Лайф показал видео с места стрельбы с четырьмя ранеными в Приморье. Неизвестные скрылись на автомобиле. Причины ЧП выясняются.

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Getty Images / Michael Campanella

Ирина Фальке
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