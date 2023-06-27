Неизвестный на электросамокате расстрелял двух человек в Стокгольме

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы на северо-западе Стокгольма в Швеции, сообщает телеканал SVT.

"На месте происшествия были обнаружены двое взрослых мужчин с ранениями, пострадавшие от огнестрельного оружия были в сознании и разговаривали", — сообщает SVT со ссылкой на пресс-секретаря столичной полиции.

Установлено, что предполагаемый стрелок был замечен на месте инцидента. По показаниям свидетелей перестрелки, мужчина скрылся с места преступления на электросамокате.