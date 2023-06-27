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27 июня, 18:53

Австралию объявили банановой республикой из-за плохого оружия для ВСУ

Отставной генерал Райан назвал Австралию банановой республикой из-за помощи ВСУ

Австралия вложила до несуразного мало средств в выделенный для Украины пакет помощи и слишком поздно, заявил австралийский отставной генерал Мик Райан в интервью для канала АВС.

"Правительство в значительной степени проигнорировало реальные требования Украины и объявило о пакете помощи, который могла бы дать только банановая республика, а не такая передовая развитая страна, как Австралия", возмутился ветеран.

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Заявления похожи на правду, если вспомнить, как в начале этого месяца появилась информация о том, что Австралия хочет передать Киеву бронемашины Hawkei с неисправными тормозами. При этом уточнялось, что киевские власти в курсе неисправности, но она их не смущает.

Обложка ©

Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto

Юрий Лысенко
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