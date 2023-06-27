Австралию объявили банановой республикой из-за плохого оружия для ВСУ

Австралия вложила до несуразного мало средств в выделенный для Украины пакет помощи и слишком поздно, заявил австралийский отставной генерал Мик Райан в интервью для канала АВС.

"Правительство в значительной степени проигнорировало реальные требования Украины и объявило о пакете помощи, который могла бы дать только банановая республика, а не такая передовая развитая страна, как Австралия", — возмутился ветеран.