Россия ответит на решение Австралии разорвать договор аренды участка, заявил посол

Напомним, в августе 2022 года Австралия расторгла договор о сдаче земли России для строительства здания посольства. Но в мае Посольство РФ выиграло суд и расторжение соглашения было признано недействительным и не имеющим юридической силы. Однако в середине июня появилась информация, что власти Австралии могут аннулировать арендованный РФ земельный участок, где планировали строить новое здание Посольства России. Премьер-министр страны Энтони Албаниз объяснил это тем, что земельный участок находится слишком близко от Парламента Австралии и это угрожает нацбезопасности страны. В Кремле расценили это как часть русофобской истерики коллективного Запада.