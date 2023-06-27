Россия ответит на решение Австралии разорвать договор аренды участка, заявил посол
Посол Павловский: Россия ответит на разрыв Австралией договора об аренде участка
После решения Австралии расторгнуть договор об аренде участка земли в Канберре под строительство нового здания Посольства России Москва намерена ответить. Об этом заявил глава российского диппредставительства Алексей Павловский.
"Конечно, ведь принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял", — сказал дипломат в интервью газете "Известия".
Павловский также отметил, что дипмиссия указала в иске в Верховный суд Австралии вопрос о денежной компенсации.
Напомним, в августе 2022 года Австралия расторгла договор о сдаче земли России для строительства здания посольства. Но в мае Посольство РФ выиграло суд и расторжение соглашения было признано недействительным и не имеющим юридической силы. Однако в середине июня появилась информация, что власти Австралии могут аннулировать арендованный РФ земельный участок, где планировали строить новое здание Посольства России. Премьер-министр страны Энтони Албаниз объяснил это тем, что земельный участок находится слишком близко от Парламента Австралии и это угрожает нацбезопасности страны. В Кремле расценили это как часть русофобской истерики коллективного Запада.
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