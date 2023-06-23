Австралия уверена в законности разрыва договора аренды участка для Посольства РФ
Власти Австралии, разорвавшие договор аренды участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре, не сомневаются в своей правовой позиции. Об этом журналистам сообщил премьер страны Энтони Альбанезе.
"Мы поступили в соответствии с рекомендациями, касающимися вопросов нашей национальной безопасности, и уверены в своей правовой позиции", — сказал политик.
По его словам, власти Австралии ожидали, что Москва будет недовольна решением Канберры. Как указал Альбанезе, процесс официального перевода участка в собственность Австралийского Союза уже идёт, но руководство страны намерено соблюсти все необходимые требования в рамках расторжения договора.
"Мы должны показать, что понимаем и уважаем закон и проходим через все определённые правом процедуры", — добавил премьер.
Австралийские СМИ ранее сообщили, что, несмотря на расторжение договора аренды, сотрудники дипмиссии РФ по-прежнему присутствуют на территории спорного участка. Комментируя эти сообщения, Альбанезе отметил, что Правительство Австралии не считает российских дипломатов угрозой нацбезопасности, а решение, принятое в отношении участка, касалось исключительно "возможности появления здания российского посольства в непосредственной близости от парламента".
Напомним, в августе 2022 года Австралия расторгла договор о сдаче земли России для строительства здания посольства. Однако в мае российская дипмиссия выиграла дело в федеральном суде, расторжение соглашения было признано недействительным и не имеющим юридической силы. Но в середине июня появилась информация, что власти Австралии могут аннулировать арендованный РФ земельный участок, где собирались строить новое здание Посольства России. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе объяснил такое решение тем, что участок находится слишком близко от Парламента Австралии и это угрожает нацбезопасности государства. В Кремле сочли такую ситуацию частью русофобской истерики коллективного Запада.
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