Австралия уверена в законности разрыва договора аренды участка для Посольства РФ

Власти Австралии, разорвавшие договор аренды участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре, не сомневаются в своей правовой позиции. Об этом журналистам сообщил премьер страны Энтони Альбанезе.

"Мы поступили в соответствии с рекомендациями, касающимися вопросов нашей национальной безопасности, и уверены в своей правовой позиции", — сказал политик.

По его словам, власти Австралии ожидали, что Москва будет недовольна решением Канберры. Как указал Альбанезе, процесс официального перевода участка в собственность Австралийского Союза уже идёт, но руководство страны намерено соблюсти все необходимые требования в рамках расторжения договора.

"Мы должны показать, что понимаем и уважаем закон и проходим через все определённые правом процедуры", — добавил премьер.

Австралийские СМИ ранее сообщили, что, несмотря на расторжение договора аренды, сотрудники дипмиссии РФ по-прежнему присутствуют на территории спорного участка. Комментируя эти сообщения, Альбанезе отметил, что Правительство Австралии не считает российских дипломатов угрозой нацбезопасности, а решение, принятое в отношении участка, касалось исключительно "возможности появления здания российского посольства в непосредственной близости от парламента".