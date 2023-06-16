МИД выразил Австралии протест из-за спора об участке под Посольство РФ

Посла Австралии в Москве Грейма Михана вызвали в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест из-за решения Канберры о расторжении договора аренды на участок под строительство нового комплекса российского посольства.

"16 июня заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко вызвал посла Австралии в России Грейма Михана и заявил решительный протест в связи с решением Правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре", — сказано в сообщении на сайте российского МИД.

Действия Австралии рассматриваются Москвой как открыто политизированный и недружественный шаг, который наносит дополнительный вред двусторонним отношениям и так беспрецедентно низким благодаря действиям Канберры, подчёркивается в сообщении ведомства.

Российская сторона предупредила, что задействует все необходимые для защиты своих интересов механизмы, в том числе и возможные ответные меры.