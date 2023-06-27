Госдеп надеется, что РФ покажет взаимность в вопросе транспортировки дипломатов

Российский самолёт прибыл в США, чтобы забрать покидающих страну дипломатов. Вашингтон рассчитывает, что Москва ответит взаимностью в вопросе предоставления транспортных коридоров. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Он подчеркнул, что число покидающих страну дипломатов оглашаться не будет — "об этом может говорить только РФ", а "ротация дипломатического персонала проходит в обычном порядке".

"Американские власти разрешили пролёт чартерного рейса в США за дипломатами, срок пребывания которых закончился. Мы строго придерживаемся принципа взаимности в деле перевозки дипломатического персонала и грузов. В обмен на этот жест мы ожидаем, что Россия предоставит транспортный коридор для нашего посольства в Москве", — сказал Миллер.