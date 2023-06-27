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27 июня, 19:16

Госдеп надеется, что РФ покажет взаимность в вопросе транспортировки дипломатов

Российский самолёт прибыл в США, чтобы забрать покидающих страну дипломатов. Вашингтон рассчитывает, что Москва ответит взаимностью в вопросе предоставления транспортных коридоров. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Он подчеркнул, что число покидающих страну дипломатов оглашаться не будет — "об этом может говорить только РФ", а "ротация дипломатического персонала проходит в обычном порядке".

"Американские власти разрешили пролёт чартерного рейса в США за дипломатами, срок пребывания которых закончился. Мы строго придерживаемся принципа взаимности в деле перевозки дипломатического персонала и грузов. В обмен на этот жест мы ожидаем, что Россия предоставит транспортный коридор для нашего посольства в Москве", — сказал Миллер.

В постпредстве России при ООН заявили о попытках США вербовать дипломатов

В постпредстве России при ООН заявили о попытках США вербовать дипломатов

Напомним, 27 июня в МИД России сообщили, что в Соединённые Штаты вылетел борт для вывоза наших дипломатов с завершающимся сроком пребывания. По словам Марии Захаровой, ряд инфоресурсов "возбудились по поводу российского борта, летящего в США", но никаких сенсаций в этом нет.

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Getty Images / Alex Wong

Ирина Фальке
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