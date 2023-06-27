Стали известны личности лётчиков, погибших при вооружённом мятеже

Погибшие 24 июня лётчики были военнослужащими Псковского территориального гарнизона. Об этом в ходе видеообращения сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

"Среди них были военнослужащие Псковского территориального гарнизона. Экипаж Ка-52. Подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников", — сказал глава региона.

По словам Ведерникова, лётчики сделали всё, чтобы уберечь страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников. Губернатор принёс соболезнования семьям погибших.