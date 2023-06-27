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27 июня, 20:52

Стали известны личности лётчиков, погибших при вооружённом мятеже

Губернатор Ведерников: 24 июня погиб экипаж вертолёта Ка-52 Псковского гарнизона

Погибшие 24 июня лётчики были военнослужащими Псковского территориального гарнизона. Об этом в ходе видеообращения сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

"Среди них были военнослужащие Псковского территориального гарнизона. Экипаж Ка-52. Подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников", — сказал глава региона.

По словам Ведерникова, лётчики сделали всё, чтобы уберечь страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников. Губернатор принёс соболезнования семьям погибших.

Путин: Государство сделает всё, чтобы поддержать семьи погибших лётчиков

Путин: Государство сделает всё, чтобы поддержать семьи погибших лётчиков

Выступая перед военными, правоохранителями и представителями других силовых структур, помогавших остановить вооружённый мятеж, президент России Владимир Путин предложил почтить минутой молчания память лётчиков, погибших 24 июня.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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