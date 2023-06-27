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27 июня, 12:52

Путин: Государство сделает всё, чтобы поддержать семьи погибших лётчиков

Российские власти окажут всестороннюю поддержку семьям лётчиков, погибших во время вооружённого мятежа с участием ЧВК "Вагнер". Об этом заявил во вторник, 27 июня, президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны в Кремле.

Ранее сегодня глава государства уже возвращался к трагической гибели лётчиков, которые "не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг". По предложению российского лидера память погибших почтили минутой молчания на Соборной площади Кремля.

"Будет сделано всё для того, чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей", — пообещал глава государства на встрече с военными.

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Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж. После переговоров с Александром Лукашенко он согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов в тыловые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. Сегодня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела, начатого ранее по факту мятежа.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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