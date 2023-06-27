Путин: Государство сделает всё, чтобы поддержать семьи погибших лётчиков

Российские власти окажут всестороннюю поддержку семьям лётчиков, погибших во время вооружённого мятежа с участием ЧВК "Вагнер". Об этом заявил во вторник, 27 июня, президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны в Кремле.

Ранее сегодня глава государства уже возвращался к трагической гибели лётчиков, которые "не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг". По предложению российского лидера память погибших почтили минутой молчания на Соборной площади Кремля.