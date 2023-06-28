Новый сезон НХЛ начнётся в ночь на 11 октября

Сезон 2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в ночь на 11 октября, в первый день пройдёт три матча. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Тампа" примет "Нэшвилл", "Питтсбург" сыграет с "Чикаго", а обладатель Кубка Стэнли – 2023 "Вегас" дома встретит "Сиэтл". Всего в сезоне будет 1312 игр, каждая команда сыграет 82 раза.