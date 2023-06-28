Новый сезон НХЛ начнётся в ночь на 11 октября
Сезон 2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в ночь на 11 октября, в первый день пройдёт три матча. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
"Тампа" примет "Нэшвилл", "Питтсбург" сыграет с "Чикаго", а обладатель Кубка Стэнли – 2023 "Вегас" дома встретит "Сиэтл". Всего в сезоне будет 1312 игр, каждая команда сыграет 82 раза.
Ранее Лайф писал, что в топ-50 лучших выборов на драфте в истории НХЛ вошло ещё пять российских хоккеистов. Александру Овечкину досталось 21-е место, Павел Буре занял 27-е место, Александр Могильный — 31-е, Сергей Зубов — 43-е, а Андрей Василевский — 46-е. Также в списке отмечены Евгений Малкин (58-е место) и Кирилл Капризов (60-е).