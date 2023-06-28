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28 июня, 01:49

В египетской Александрии до девяти выросло число жертв обрушения многоэтажки

Число погибших в результате обрушения многоэтажного дома в египетской Александрии выросло до девяти. Об этом сообщило местное Управление гражданской обороны.

В египетской Александрии обрушилась многоэтажка. Видео © Twitter / الترند السعودي

Замглавы Департамента здравоохранения провинции — Амира Тахью — сообщила РИА "Новости", что подсчёт пострадавших затруднён, так как дом представлял собой апарт-отель, квартиры в котором сдаются отдыхающим. Здание состояло из двух коммерческих и 12 жилых этажей.

Генеральный прокурор Египта — Хамада ас-Сауи — поручил начать расследование в связи с инцидентом. Египетские правоохранители задержали владельца обрушившегося здания и четырёх подрядчиков. По сведениям Генконсульства РФ в Александрии, россиян среди пострадавших нет.

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Ранее Лайф писал, что в Египте рухнул многоэтажный жилой дом, под обломками оказались люди. Повреждения получили также и припаркованные рядом автомобили.

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Кадр видео Twitter / الترند السعودي

Лариса Сафронова
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