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28 июня, 01:51

Посольство: США подтвердили идею нанести поражение РФ, выделив Киеву помощь

В Посольстве РФ в Вашингтоне назвали подтверждением идеи США нанести стратегическое поражение России очередной пакет военной американской помощи Киеву. Заявление опубликовано в телеграм-канале миссии.

"Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на всё более отчаянные авантюры", говорится в публикации посольства.

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В дипмиссии добавили, что "Соединённые Штаты предпринимают тщетные попытки победить Российскую Федерацию "на поле боя" руками киевских марионеток". Российские военнослужащие, по данным дипломатов, ежедневно опровергают мифы о "непревзойдённом качестве" американских и натовских вооружений.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что основная фаза боевых действий на Украине завершится к началу осени. По оценке военного, попытки ВСУ контратаковать провалятся, а ответные удары России завершатся освобождением всей территории Донбасса, Херсонщины и Запорожья с созданием вокруг них буферной зоны.

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Telegram / Посольство России в США

Юлия Коновалова
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