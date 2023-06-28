Посольство: США подтвердили идею нанести поражение РФ, выделив Киеву помощь

В Посольстве РФ в Вашингтоне назвали подтверждением идеи США нанести стратегическое поражение России очередной пакет военной американской помощи Киеву. Заявление опубликовано в телеграм-канале миссии.

"Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на всё более отчаянные авантюры", — говорится в публикации посольства.

В дипмиссии добавили, что "Соединённые Штаты предпринимают тщетные попытки победить Российскую Федерацию "на поле боя" руками киевских марионеток". Российские военнослужащие, по данным дипломатов, ежедневно опровергают мифы о "непревзойдённом качестве" американских и натовских вооружений.