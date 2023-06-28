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28 июня, 01:58

В море у Приморья произошло землетрясение магнитудой 6

Едва ощутимое землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Приморья. Об этом сообщил представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.

"Землетрясение произошло в 9:38 (2:38 мск). Неощущаемое, на глубине 460 километров, в море, южнее Находки. Достаточно далеко от берега, около 150 километров", сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".

На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2

На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2

Других подземных толчков зафиксировано не было, добавил специалист.

Ранее севастопольцы почувствовали землетрясение, произошедшее в море у берегов Крыма. Там были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6.

Обложка ©

Flickr / Stepan Chelikov

Юлия Коновалова
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