Продукты с истекающим сроком годности предлагают отдавать желающим бесплатно

Российским магазинам могут разрешить раздавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР, сообщает газета "Известия".

Предлагается отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случае, если их отдают желающим бесплатно. Сейчас торговым сетям невыгодно раздавать продукцию, годную к употреблению, так как они имеют право не платить НДС только с выброшенной просрочки.

"Будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп", — отметили авторы инициативы в пояснительной записке к документу.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал абсурдной ситуацию, когда продукцию проще уничтожить и не платить налоги, чем отдать населению. По его словам, российские торговые сети давно предлагают принять меры, предложенные законопроектом.

Инициативу поддержали крупнейшие российские ретейлеры и профильные комитеты Госдумы. Однако из списка товаров предлагается исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь. На данный момент законопроект направлен на отзыв в Правительство РФ.