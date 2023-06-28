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28 июня, 04:28

Продукты с истекающим сроком годности предлагают отдавать желающим бесплатно

"Известия": В России могут отменить НДС для благотворительных продуктов

Российским магазинам могут разрешить раздавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР, сообщает газета "Известия".

Предлагается отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случае, если их отдают желающим бесплатно. Сейчас торговым сетям невыгодно раздавать продукцию, годную к употреблению, так как они имеют право не платить НДС только с выброшенной просрочки.

"Будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп", — отметили авторы инициативы в пояснительной записке к документу.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал абсурдной ситуацию, когда продукцию проще уничтожить и не платить налоги, чем отдать населению. По его словам, российские торговые сети давно предлагают принять меры, предложенные законопроектом.

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Инициативу поддержали крупнейшие российские ретейлеры и профильные комитеты Госдумы. Однако из списка товаров предлагается исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь. На данный момент законопроект направлен на отзыв в Правительство РФ.

А ранее Лайф сообщал о проведении в России эксперимента с системой, которая технически блокирует продажу просроченных продуктов и нелегального табака. Его цель в том, чтобы отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между магазинами и информационной системой мониторинга за оборотом соответствующих товаров.

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Freepik

Лариса Сафронова
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