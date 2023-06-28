На Тайване заявили о появлении двух российских военных кораблей возле острова
МО Тайваня: Два корабля ВМФ РФ прошли вдоль восточного побережья острова 27 июня
Корвет "Громкий" проекта 20380 Тихоокеанского флота ВМФ России во время церемонии начала многонациональных учений "Комодо-2023" у берегов Индонезии. Обложка © ТАСС / Минобороны РФ
Минобороны Тайваня заявило о проходе двух кораблей ВМФ России вдоль восточного побережья острова. Утверждается, что они появились там вечером 27 июня.
"27 июня в 23:00 (18:00 мск) были замечены два российских фрегата. Они прошли через нашу восточную акваторию с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао", — говорится в заявлении ведомства.
В тайваньском Минобороны добавили, что отслеживали путь кораблей с помощью самолётов, военных судов и береговых ракетных комплексов.
В пресс-службе Тихоокеанского флота России прежде сообщали, что корветы "Совершенный" и "Громкий" пересекли Южно-Китайское море и зашли в южную часть Филиппинского моря. Корабли находятся там в рамках дальнего морского перехода и осуществляют манёвры с демонстрацией военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил председателю Китая Си Цзиньпину, что США не поддерживают независимость Тайваня. По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не хочет менять систему КНР.