На Тайване заявили о появлении двух российских военных кораблей возле острова

Минобороны Тайваня заявило о проходе двух кораблей ВМФ России вдоль восточного побережья острова. Утверждается, что они появились там вечером 27 июня.

"27 июня в 23:00 (18:00 мск) были замечены два российских фрегата. Они прошли через нашу восточную акваторию с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао", — говорится в заявлении ведомства.

В тайваньском Минобороны добавили, что отслеживали путь кораблей с помощью самолётов, военных судов и береговых ракетных комплексов.

В пресс-службе Тихоокеанского флота России прежде сообщали, что корветы "Совершенный" и "Громкий" пересекли Южно-Китайское море и зашли в южную часть Филиппинского моря. Корабли находятся там в рамках дальнего морского перехода и осуществляют манёвры с демонстрацией военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.