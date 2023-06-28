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28 июня, 07:41

"Последний вздох": В США предрекли неминуемый развал украинской армии

Бывший советник главы Пентагона Макгрегор спрогнозировал скорый развал ВСУ

Украинские военнослужащие деморализованы и всё чаще дезертируют с поля боя, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, ВСУ находятся "на грани развала".

"Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. У режима Зеленского большие проблемы", сказал он на своём YouTube-канале.

Так, обещанное контрнаступление провалилось и обернулось уничтожением ВСУ, в рядах которых усугубляются проблемы и не хватает добровольцев. Всё происходящее, считает полковник, — "последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников".

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Ранее Дуглас Макгрегор раскрыл подробности проваленного контрнаступления ВСУ. По его словам, планировавшая выйти к Мелитополю Запорожской области украинская армия не смогла пробить даже первую линию обороны ВС России. Всё, чего добился наш противник, — несколько разрушенных зданий в 15–25 километрах от неё.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Матвей Константинов
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