Украинские военнослужащие деморализованы и всё чаще дезертируют с поля боя, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, ВСУ находятся "на грани развала".

"Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. У режима Зеленского большие проблемы", — сказал он на своём YouTube-канале.

Так, обещанное контрнаступление провалилось и обернулось уничтожением ВСУ, в рядах которых усугубляются проблемы и не хватает добровольцев. Всё происходящее, считает полковник, — "последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников".