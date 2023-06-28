ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 07:47
7793

Захарова назвала "лакмусовой бумажкой" реакцию Кулебы на попытку мятежа в России

Реакция киевских властей на любое негативное событие в России — это хороший индикатор и показатель того, кто является бенефициаром событий. Об этом в своей авторской программе на радио Sputnik сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Состоялся марш поддержки этого всего (мятежа ЧВК "Вагнер". — Прим. Лайфа) Зеленским, киевским режимом со всеми его деятелями, натовцами и в первую очередь прибалтийскими режимами и польскими националистами, по-моему, даже у тех, кто в чём-то сомневался, эти сомнения развеялись. Знаете, как лакмусовая бумажка. Моментально, экспресс-тест. Это и надо запомнить", — пояснила она.

Дипломат добавила, что все разногласия внутри России, любая смута и конфликты играют на руку Украине и её западным партнёрам, которым выгодны подобные ситуации "для совершения задуманного — стратегического поражения нашей страны".

Бутина увидела фальшь в реакции Запада на события с ЧВК "Вагнер"
Бутина увидела фальшь в реакции Запада на события с ЧВК "Вагнер"

Напомним, ранее украинский министр обороны Дмитрий Кулеба заявил, что любые проблемы в России отвечают интересам Киева. Так он отреагировал на мятеж ЧВК "Вагнер". В МИД РФ подчеркнули, что каждый должен запомнить эту фразу.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar