Захарова назвала "лакмусовой бумажкой" реакцию Кулебы на попытку мятежа в России

Реакция киевских властей на любое негативное событие в России — это хороший индикатор и показатель того, кто является бенефициаром событий. Об этом в своей авторской программе на радио Sputnik сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Состоялся марш поддержки этого всего (мятежа ЧВК "Вагнер". — Прим. Лайфа) Зеленским, киевским режимом со всеми его деятелями, натовцами и в первую очередь прибалтийскими режимами и польскими националистами, по-моему, даже у тех, кто в чём-то сомневался, эти сомнения развеялись. Знаете, как лакмусовая бумажка. Моментально, экспресс-тест. Это и надо запомнить", — пояснила она.