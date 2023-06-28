Захарова назвала "лакмусовой бумажкой" реакцию Кулебы на попытку мятежа в России
Реакция киевских властей на любое негативное событие в России — это хороший индикатор и показатель того, кто является бенефициаром событий. Об этом в своей авторской программе на радио Sputnik сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Состоялся марш поддержки этого всего (мятежа ЧВК "Вагнер". — Прим. Лайфа) Зеленским, киевским режимом со всеми его деятелями, натовцами и в первую очередь прибалтийскими режимами и польскими националистами, по-моему, даже у тех, кто в чём-то сомневался, эти сомнения развеялись. Знаете, как лакмусовая бумажка. Моментально, экспресс-тест. Это и надо запомнить", — пояснила она.
Дипломат добавила, что все разногласия внутри России, любая смута и конфликты играют на руку Украине и её западным партнёрам, которым выгодны подобные ситуации "для совершения задуманного — стратегического поражения нашей страны".
Напомним, ранее украинский министр обороны Дмитрий Кулеба заявил, что любые проблемы в России отвечают интересам Киева. Так он отреагировал на мятеж ЧВК "Вагнер". В МИД РФ подчеркнули, что каждый должен запомнить эту фразу.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ