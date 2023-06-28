Зампреда Правительства Карачаево-Черкесии обвинили в создании ОПГ

Против заместителя председателя Правительства Карачаево-Черкесии Ирины Гербековой завели уголовное дело за создание ОПГ и мошенничество, пишет SHOT со ссылкой на источники. Чиновницу обвиняют в хищении денег из федерального бюджета через Республиканскую клиническую больницу, где она с 2018 по 2022 год работала главным врачом.

Следствие считает, что, будучи в должности, 62-летняя Гербекова создала преступную группу, в которую вошли предприниматели и сотрудники бухгалтерии медучреждения. Её преступная деятельность заключалась в хищении бюджетных средств при выполнении строительно-монтажных работ, приобретении товарно-материальных ценностей, препаратов, списании дизельного топлива и начислении зарплат сотрудникам больницы.

Помимо Гербековой в ОПГ входило семь человек, причём пять из них женщины. Все фигуранты задержаны.