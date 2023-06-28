Мажор догнал и на ходу запрыгнул на эвакуатор со своим элитным спорткаром в Москве

В центре Москвы владелец спорткара побежал по проезжей части за эвакуатором, который увозил его Mercedes-Benz AMG GT, и на ходу запрыгнул в него. Видео очевидцев публикует телеграм-канал Mash.

Москвич догнал эвакуатор со своим авто и запрыгнул в него. Видео © t.me / Mash

Всё произошло на Большой Никитской улице. Владелец спорткара зацепился за дверную ручку своей машины и запрыгнул на эвакуатор. Когда грузовик остановился, мажор шмыгнул за руль. Продолжение боя за железного коня на камеры не попало.

На кадрах видно, что владелец предусмотрительно снял с "мерса" номера и, судя по всему, не заплатил за парковку.