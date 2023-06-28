Врач рассказала, что будет, если есть сосиски каждый день

Сосиски — простейший в приготовлении продукт, который пользуется популярностью во множестве стран, и Россия — не исключение. А что будет, если есть их каждый день? А сырыми? Ответами на эти вопросы поделилась врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева.

Чтобы понимать, можно ли съесть сосиску, предварительно её не сварив, нужно узнать, к какому виду она относится, ведь сосиски могут быть натуральными или магазинными. Первые требуют обязательной варки, а вот магазинные сразу готовы к употреблению. Впрочем, несмотря на это, есть их сырыми — не всегда хорошая идея. Сосиски достаточно отварить в кипятке в течение 20 секунд после закипания, но это если речь не идёт о замороженных сосисках — их нужно варить 5–7 минут.

"Сосиски ещё на этапе производства подвергаются термической обработке. Однако, несмотря на это, сырые сосиски можно есть только при полной уверенности в их высоком качестве", — подчеркнула гастроэнтеролог в беседе с 74.ru.

А что насчёт сосисок в ежедневном рационе? Основная опасность тут в содержании соли, которой богаты продукты из переработанного мяса, в частности сосиски. Для нитрита натрия и прочих видов соли, которые содержатся в сосисках, установлена предельно допустимая концентрация. Её рассчитывают по формуле: 0,6 мг соли на 1 кг массы тела, в случае с нитритом натрия — 50 мг на 1 кг продукта. То есть для 90-килограммового мужчины ежедневный предел — чуть больше 1 кг сосисок, а для 25-килограммового подростка — около 300 граммов, или 6 штук.