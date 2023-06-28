Просроченные продукты предложили отправлять на фермы

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин согласился с идеей раздавать продукты питания с истекающим сроком годности нуждающимся, а совсем негодные товары можно использовать в животноводстве. Об этом он сказал RT, комментируя инициативу ЛДПР.

По его мнению, подобный фудшеринг имеет место быть, так как вполне логично раздавать такие продукты, а не выкидывать их. Он подчеркнул, что речь не идёт об испортившейся продукции, тем более что зачастую производитель страхует себя и устанавливает более короткий срок годности. При этом непригодные к раздаче людям товары можно отправлять на фермы.

"То, что не разобрали, я бы продумал, как использовать в животноводстве. Я бы построил взаимовыгодные отношения торговых сетей со свиноводческими комплексами", — предложил Шапкин.