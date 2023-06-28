Президент Украины Владимир Зеленский скрывает попытки укрепления собственной политической позиции за фасадом борьбы за демократию в стране. Об этом в очередном эпизоде своего шоу сообщил американский журналист Такер Карлсон.

"Демократия на Украине, похоже, приостановлена самим главным защитником демократии в мире, её фельдмаршалом Зеленским! Этот парень только что объявил, что, скорее всего, отменит выборы в следующем году. В ролике длиной менее 30 секунд он просто разрушил все наши аргументы в пользу поддержки его стороны в конфликте", — саркастично отметил он.

Журналист напомнил о некоторых не вполне демократических методах, к которым прибегал киевский режим для укрепления своей власти: захват Киево-Печерской лавры, арест священников РПЦ, уничтожение политических противников и запрет абсолютно любой критики в свой адрес. По мнению Карлсона, власти Украины будут продолжать отождествление кризиса в стране с борьбой за демократию, чтобы не потерять имеющуюся вседозволенность.

"В мирной демократии вы должны публично вступать в дебаты со своими политическими противниками, и это утомительно, но в "войне за демократию" вы можете просто бросить их в тюрьму или казнить. Многие в Вашингтоне с нетерпением ждут этого момента, и, возможно, именно поэтому они так горячо поддерживают Джо Байдена", — подчеркнул Такер.