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28 июня, 11:20

Американский журналист разоблачил фальшивую демократию Зеленского

Такер Карлсон: Зеленский укрепляет свою власть под видом борьбы за демократию

Президент Украины Владимир Зеленский скрывает попытки укрепления собственной политической позиции за фасадом борьбы за демократию в стране. Об этом в очередном эпизоде своего шоу сообщил американский журналист Такер Карлсон.

"Демократия на Украине, похоже, приостановлена самим главным защитником демократии в мире, её фельдмаршалом Зеленским! Этот парень только что объявил, что, скорее всего, отменит выборы в следующем году. В ролике длиной менее 30 секунд он просто разрушил все наши аргументы в пользу поддержки его стороны в конфликте", саркастично отметил он.

Журналист напомнил о некоторых не вполне демократических методах, к которым прибегал киевский режим для укрепления своей власти: захват Киево-Печерской лавры, арест священников РПЦ, уничтожение политических противников и запрет абсолютно любой критики в свой адрес. По мнению Карлсона, власти Украины будут продолжать отождествление кризиса в стране с борьбой за демократию, чтобы не потерять имеющуюся вседозволенность.

"В мирной демократии вы должны публично вступать в дебаты со своими политическими противниками, и это утомительно, но в "войне за демократию" вы можете просто бросить их в тюрьму или казнить. Многие в Вашингтоне с нетерпением ждут этого момента, и, возможно, именно поэтому они так горячо поддерживают Джо Байдена", подчеркнул Такер.

Fox News нашёл замену Такеру Карлсону в лице Джесси Уоттерса

Fox News нашёл замену Такеру Карлсону в лице Джесси Уоттерса

В прошлом выпуске своего шоу Карлсон снова основательно прошёлся по президенту США Джо Байдену. Он сравнил политика с диктатором, сделал акцент на секс-скандалах вокруг семьи Байдена и напомнил, что проблемы Джо со здоровьем очевидны для всех, но о них упорно не говорят в западных СМИ.

Обложка ©

Getty Images / Carl Court

Юрий Лысенко
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