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27 июня, 00:49

Fox News нашёл замену Такеру Карлсону в лице Джесси Уоттерса

Телеведущий Джесси Уоттерс займёт место уволенного Такера Карлсона в эфире Fox News. Об этом информирует пресс-служба американского телеканала.

Первый эфир с обновлённой линейкой прайм-тайма состоится 17 июля. Уоттерс с шоу займёт слот с 20:00 до 21:00.

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Несмотря на то что официальные причины отстранения Карлсона от работы на Fox News не названы, выдвигаются различные версии. Так, американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Такера убрали из эфиров из-за постоянной критики отношений США с Украиной и Владимиром Зеленским в частности. Позже появилась информация о том, что Fox News пытается запретить Карлсону вести эфиры на свободных площадках в качестве частного лица, ссылаясь на нарушение действующего до 2025 года контракта. Тем не менее Такер выпустил уже второй эпизод своего шоу в "Твиттере", в котором затронул личную жизнь Барака Обамы, раскритиковал Джо Байдена и рассказал о чудовищности последствий войны с Россией.

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dailycaller.com / author / tucker

Лариса Сафронова
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