Fox News нашёл замену Такеру Карлсону в лице Джесси Уоттерса

Телеведущий Джесси Уоттерс займёт место уволенного Такера Карлсона в эфире Fox News. Об этом информирует пресс-служба американского телеканала.

Первый эфир с обновлённой линейкой прайм-тайма состоится 17 июля. Уоттерс с шоу займёт слот с 20:00 до 21:00.