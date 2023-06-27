Fox News нашёл замену Такеру Карлсону в лице Джесси Уоттерса
Телеведущий Джесси Уоттерс займёт место уволенного Такера Карлсона в эфире Fox News. Об этом информирует пресс-служба американского телеканала.
Первый эфир с обновлённой линейкой прайм-тайма состоится 17 июля. Уоттерс с шоу займёт слот с 20:00 до 21:00.
Несмотря на то что официальные причины отстранения Карлсона от работы на Fox News не названы, выдвигаются различные версии. Так, американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Такера убрали из эфиров из-за постоянной критики отношений США с Украиной и Владимиром Зеленским в частности. Позже появилась информация о том, что Fox News пытается запретить Карлсону вести эфиры на свободных площадках в качестве частного лица, ссылаясь на нарушение действующего до 2025 года контракта. Тем не менее Такер выпустил уже второй эпизод своего шоу в "Твиттере", в котором затронул личную жизнь Барака Обамы, раскритиковал Джо Байдена и рассказал о чудовищности последствий войны с Россией.
dailycaller.com / author / tucker