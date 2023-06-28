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Опубликовано 28 июня 2023, 14:24

В Госдуме посоветовали Зеленскому научить украинских военных "уходить по-английски"

Бутина дала совет Зеленскому, решившему обязать военных говорить на английском

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина иронично напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому известную народную мудрость, как правильно уйти по-английски, не прощаясь. Так она отреагировала на инициативу лидера Незалежной сделать английский обязательным для госслужащих.

"Лучше бы Зеленский научил своих военных по-английски уходить. Массу бы жизней своих вэсэушников сберёг", — подчеркнула она в беседе с Лайфом.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, по которому английский официально станет в стране языком международного общения, его должны будут выучить украинские чиновники и военные.

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Ольга Годуненко
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