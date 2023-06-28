В Госдуме посоветовали Зеленскому научить украинских военных "уходить по-английски"

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина иронично напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому известную народную мудрость, как правильно уйти по-английски, не прощаясь. Так она отреагировала на инициативу лидера Незалежной сделать английский обязательным для госслужащих.

"Лучше бы Зеленский научил своих военных по-английски уходить. Массу бы жизней своих вэсэушников сберёг", — подчеркнула она в беседе с Лайфом.