В Госдуме посоветовали Зеленскому научить украинских военных "уходить по-английски"
Бутина дала совет Зеленскому, решившему обязать военных говорить на английском
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer
Депутат Госдумы РФ Мария Бутина иронично напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому известную народную мудрость, как правильно уйти по-английски, не прощаясь. Так она отреагировала на инициативу лидера Незалежной сделать английский обязательным для госслужащих.
"Лучше бы Зеленский научил своих военных по-английски уходить. Массу бы жизней своих вэсэушников сберёг", — подчеркнула она в беседе с Лайфом.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, по которому английский официально станет в стране языком международного общения, его должны будут выучить украинские чиновники и военные.