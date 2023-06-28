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Опубликовано 28 июня 2023, 11:34
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Две атаки ВСУ в районе Времевского выступа закончились провалом

Конашенков: ВС России отразили две атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Группировка "Восток" ВС России отбила две атаки ВСУ в районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", сказал он.

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Ранее в Минобороны сообщали о попытках ВСУ перейти в наступление на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Противник добиться успеха не смог.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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