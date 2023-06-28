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Опубликовано 28 июня 2023, 12:09
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ВКС России уничтожили хранилища топлива для группировки ВСУ в Донбассе

ВКС России в ходе спецоперации поразили объекты нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения подразделений ВСУ в Донбассе, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, цель удара достигнута.

"Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", сказал он.

Российские войска высокоточным ударом с моря поразили склады ВСУ с западным оружием
Российские войска высокоточным ударом с моря поразили склады ВСУ с западным оружием

Также в Минобороны России отчитались об ударе по резервам ВСУ в Запорожской области. Они наносились в районе Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Яблоневого.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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