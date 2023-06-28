ВКС России уничтожили хранилища топлива для группировки ВСУ в Донбассе

ВКС России в ходе спецоперации поразили объекты нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения подразделений ВСУ в Донбассе, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, цель удара достигнута.

"Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — сказал он.