Нанесён удар по резервам ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки нанесли удары по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое Запорожской области", — сказал Конашенков.