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Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 11:32
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Нанесён удар по резервам ВСУ в Запорожской области

Конашенков: ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Запорожской области

Российские военные в ходе СВО нанесли удары по резервам украинских вооружённых сил в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника", — сказал Конашенков на брифинге.

По словам представителя Минобороны, это произошло в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Яблоневое, Новоданиловка и Орехов.

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Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ потеряли три танка, три БМП и множество солдат в безуспешной атаке близ Запорожья. Ночная попытка прорвать оборону ВС РФ была отбита, и украинские войска отступили. А Минобороны РФ недавно показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётом Ка-52 на Запорожском направлении. Экипаж "Аллигатора" обнаружил передвижение украинской бронетехники и ликвидировал её управляемой ракетой.

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Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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