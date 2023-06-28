Нанесён удар по резервам ВСУ в Запорожской области
Конашенков: ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Запорожской области
Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки нанесли удары по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое Запорожской области", — сказал Конашенков.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ потеряли три танка, три БМП и множество солдат в безуспешной атаке близ Запорожья. Ночная попытка прорвать оборону ВС РФ была отбита, и украинские войска отступили.
Vk / Минобороны России