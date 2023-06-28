Нанесён удар по резервам ВСУ в Запорожской области

Российские военные в ходе СВО нанесли удары по резервам украинских вооружённых сил в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника", — сказал Конашенков на брифинге.