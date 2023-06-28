Нанесён удар по резервам ВСУ в Запорожской области
Конашенков: ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Запорожской области
Российские военные в ходе СВО нанесли удары по резервам украинских вооружённых сил в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника", — сказал Конашенков на брифинге.
По словам представителя Минобороны, это произошло в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Яблоневое, Новоданиловка и Орехов.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ потеряли три танка, три БМП и множество солдат в безуспешной атаке близ Запорожья. Ночная попытка прорвать оборону ВС РФ была отбита, и украинские войска отступили. А Минобороны РФ недавно показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётом Ка-52 на Запорожском направлении. Экипаж "Аллигатора" обнаружил передвижение украинской бронетехники и ликвидировал её управляемой ракетой.
Vk / Минобороны России