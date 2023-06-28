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28 июня, 11:32

Нанесён удар по резервам ВСУ в Запорожской области

Конашенков: ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки нанесли удары по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое Запорожской области", — сказал Конашенков.

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Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ потеряли три танка, три БМП и множество солдат в безуспешной атаке близ Запорожья. Ночная попытка прорвать оборону ВС РФ была отбита, и украинские войска отступили.

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Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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