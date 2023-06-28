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28 июня, 11:51

Эстония не станет прекращать выдачу гуманитарных виз россиянам вслед за Латвией

Эстония решила не запрещать выдачу гуманитарных виз гражданам России вслед за Латвией. Об этом объявила пресс-секретарь эстонского МИД Анна Тислер-Лаврентьев.

"Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу виз гражданам РФ на общих основаниях с прошлого года. Остались только узкие исключения — гуманитарные и семейные визы. И мы также приняли дополнительные меры по укреплению границы", — ответила Тислер-Лаврентьев на вопрос, собирается ли Таллин прекратить выдачу гуманитарных виз россиянам.

Представитель эстонского МИД также пояснила, что, по её данным, решение Латвии отклонять заявки от россиян на визы "в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в РФ" является временным. Оно может быть пересмотрено в дальнейшем в свете ситуации в стране.

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Сама же Латвия обещала, что заявления, которые поданы гражданами РФ до 25 июня, будут рассмотрены.

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ТАСС / Виталий Невар

Андрей Бражников
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