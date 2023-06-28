Эстония не станет прекращать выдачу гуманитарных виз россиянам вслед за Латвией

Эстония решила не запрещать выдачу гуманитарных виз гражданам России вслед за Латвией. Об этом объявила пресс-секретарь эстонского МИД Анна Тислер-Лаврентьев.

"Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу виз гражданам РФ на общих основаниях с прошлого года. Остались только узкие исключения — гуманитарные и семейные визы. И мы также приняли дополнительные меры по укреплению границы", — ответила Тислер-Лаврентьев на вопрос, собирается ли Таллин прекратить выдачу гуманитарных виз россиянам.