Эстония не станет прекращать выдачу гуманитарных виз россиянам вслед за Латвией
Эстония решила не запрещать выдачу гуманитарных виз гражданам России вслед за Латвией. Об этом объявила пресс-секретарь эстонского МИД Анна Тислер-Лаврентьев.
"Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу виз гражданам РФ на общих основаниях с прошлого года. Остались только узкие исключения — гуманитарные и семейные визы. И мы также приняли дополнительные меры по укреплению границы", — ответила Тислер-Лаврентьев на вопрос, собирается ли Таллин прекратить выдачу гуманитарных виз россиянам.
Представитель эстонского МИД также пояснила, что, по её данным, решение Латвии отклонять заявки от россиян на визы "в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в РФ" является временным. Оно может быть пересмотрено в дальнейшем в свете ситуации в стране.
ТАСС / Виталий Невар