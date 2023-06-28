"Автотор" собирается производить автомобили ещё двух китайских брендов

Калининградский "Автотор" намерен заняться выпуском автомобилей ещё двух китайских брендов до конца года, тем самым с конвейера предприятия будут сходить до 20–22 моделей вместо девяти. Об этом рассказал глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.

"Бренды: мы думаем, что два точно добавятся к сегодняшним брендам", — ответил он на вопрос о планах на нынешний год. Переговоры с компаниями из Китая уже стартовали.

Горбунов уверен, что выйти на показатель в 22 модели в производственной линейке — посильная задача. Сейчас их девять, но на выходе уже находится десятая модель, добавил топ-менеджер.