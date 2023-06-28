Регион

Уведомления отключены

28 июня, 12:31

"Автотор" собирается производить автомобили ещё двух китайских брендов

Калининградский "Автотор" намерен заняться выпуском автомобилей ещё двух китайских брендов до конца года, тем самым с конвейера предприятия будут сходить до 20–22 моделей вместо девяти. Об этом рассказал глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.

"Бренды: мы думаем, что два точно добавятся к сегодняшним брендам", ответил он на вопрос о планах на нынешний год. Переговоры с компаниями из Китая уже стартовали.

Горбунов уверен, что выйти на показатель в 22 модели в производственной линейке — посильная задача. Сейчас их девять, но на выходе уже находится десятая модель, добавил топ-менеджер.

"Адекватная": В АвтоВАЗе назвали стоимость новой Lada X-Cross 5

"Адекватная": В АвтоВАЗе назвали стоимость новой Lada X-Cross 5

Ранее в апреле "Автотор" приступил к промышленной сборке машин китайского бренда BAIC (Beijing Automotive Group). Первыми моделями станут кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.

Обложка ©

ТАСС / Виталий Невар

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • автотор
  • Экономика РФ
  • Экономика
  • Авто
  • Калининградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров