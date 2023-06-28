В МИД призвали "ответственные" страны проигнорировать украинский "саммит мира"

Попытки определить исход конфликта на Украине без участия России обречены на провал. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение Киева провести так называемый глобальный "саммит мира".

"Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал", — сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД добавила, что Москва призывает страны отказаться от участия в провокационном "саммите мира" по Украине. Ответственные государства, которые по-настоящему стремятся к миру и изъявляют желание и готовность сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не должны участвовать в этой затее, заявила Захарова.