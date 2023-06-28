Жена Зеленского предрекла украинцам бум психических расстройств
Жена Зеленского предрекла украинцам психические болезни из-за конфликта с РФ
Жена президента Украины Елена Зеленская. Фото © ТАСС / AP / Markus Schreiber
Жена президента Украины Елена Зеленская полагает, что её сограждан ждут психические заболевания из-за длительного военного противостояния с Россией. Об этом она заявила в интервью агентству "РБК-Украина".
"По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем", — пояснила она.
Зеленская уверена, что хвалёная выносливость и стойкость украинцев тоже имеет свои пределы, а значит, в скором времени население "сломается" и окажется на грани потери рассудка.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады 28 июня выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны" с помощью "запрещёнки".