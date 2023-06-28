Врач назвала основные опасности бритья зоны бикини

Бритьё в области женской интимной зоны может обернуться неприятными последствиями. Об этом рассказала гинеколог-репродуктолог медцентра "Нова Клиник" Зарина Газдиева.

Врач объяснила, что чувствительную кожу в зоне бикини очень легко травмировать при бритье. Именно с этим связан риск раздражения и порезов, которые ослабят защитные функции кожи.

"В микроскопические порезы могут попадать бактерии, которые способны приводить к возникновению инфекций. Например, могут появляться пустулы с гнойным содержимым, которые вызывают не только эстетический, но и физический дискомфорт (зуд, боль). Такое происходит даже у женщин с хорошим иммунитетом и при отсутствии любых внешних раздражающих факторов. Если вы замечаете у себя подобные реакции, внимательно следите за личной гигиеной и носите нижнее бельё из натуральных тканей", — посоветовала Зарина в беседе с "Газетой.ru".

У процедуры и другие минусы, напомнила гинеколог. Например, стоит выделить угрозу возникновения вросших волос, которые из-за бритья интимной зоны могут начать расти под кожей, вызывая болезненные воспаления. Вследствие перечисленного кожа в интимной зоне может выглядеть неэстетично и доставлять дискомфорт. Тем не менее, чтобы сохранить гладкую кожу в области бикини, она рекомендует бриться регулярно.