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28 июня, 14:13

Врач назвала основные опасности бритья зоны бикини

Гинеколог Газдиева: Регулярное бритьё интимной зоны сохранит кожу гладкой

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Бритьё в области женской интимной зоны может обернуться неприятными последствиями. Об этом рассказала гинеколог-репродуктолог медцентра "Нова Клиник" Зарина Газдиева.

Врач объяснила, что чувствительную кожу в зоне бикини очень легко травмировать при бритье. Именно с этим связан риск раздражения и порезов, которые ослабят защитные функции кожи.

"В микроскопические порезы могут попадать бактерии, которые способны приводить к возникновению инфекций. Например, могут появляться пустулы с гнойным содержимым, которые вызывают не только эстетический, но и физический дискомфорт (зуд, боль). Такое происходит даже у женщин с хорошим иммунитетом и при отсутствии любых внешних раздражающих факторов. Если вы замечаете у себя подобные реакции, внимательно следите за личной гигиеной и носите нижнее бельё из натуральных тканей", посоветовала Зарина в беседе с "Газетой.ru".

У процедуры и другие минусы, напомнила гинеколог. Например, стоит выделить угрозу возникновения вросших волос, которые из-за бритья интимной зоны могут начать расти под кожей, вызывая болезненные воспаления. Вследствие перечисленного кожа в интимной зоне может выглядеть неэстетично и доставлять дискомфорт. Тем не менее, чтобы сохранить гладкую кожу в области бикини, она рекомендует бриться регулярно.

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Врачи сходятся во мнении о том, что зона бикини — очень капризная в плане гигиены часть тела. Косметолог рассказала, почему нельзя использовать мочалку, мыло и горячую воду для ухода за участками кожи с повышенной чувствительностью.

Юрий Лысенко
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