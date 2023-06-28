Метеочувствительным приготовиться: Последние дни июня станут одними из самых дождливых и холодных за 10 лет Конец июня преподнесёт жителям центрального региона холодную погоду и сильные дожди. Возможны грозы и град, усиление ветра, но уже к выходным погода должна наладиться. Лайф разобрался, когда москвичам будет нужен зонтик. 28 июня, 18:38 Прогноз погоды на вторую половину июня не радует: будет холодно и дожди. Фото © Tony Tran / Unsplash

Июнь в центральном регионе выдался очень сухим, хоть и не жарким. Однако последние дни первого месяца лета принесут больше половины месячной нормы осадков и исправят ситуацию.

Уже 28 июня, в среду, в Москву придут дожди, увеличится облачность, температура будет в районе 21–23 градусов. Жителей столицы МЧС предупредило о мощных ливнях с грозами и градом вечером в среду .

29 июня станет самым холодным и дождливым днём первого месяца лета. Температура понизится до 19 градусов, и весь день будет идти сильный дождь.

Холодная и дождливая погода — благоприятное время для аллергиков. В Москве улучшится экология после выпадения осадков, не будет летать пух, и цветение не будет восприниматься так остро.

Прогноз погоды на среду, 28 июня

Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, град и усиление ветра. Температура воздуха — в районе 21–23 градусов. Влажность воздуха — 53%. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., в пределах нормы.

Основные осадки ожидаются в ночь со среды на четверг, а 29 июня может побить абсолютный рекорд по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений в этот день.

Прогноз погоды на четверг, 29 июня

В четверг ожидается дождливая погода, плотная облачность, есть вероятность грозы с усилением ветра до 12 метров в секунду. Четверг станет самым холодным днём, температура будет от 18 до 22 градусов. Влажность воздуха — 69%

Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст., что ниже нормы и может плохо влиять на состояние метеочувствительных людей.

Прогноз погоды на пятницу, 30 июня

В пятницу будет облачно, но осадки существенно уменьшатся. Выходные пройдут без дождей. Температура будет от 19 до 20 градусов. Влажность воздуха — 60%. Атмосферное давление останется низким — 734 мм рт. ст. — и начнёт расти только к выходным.

К концу недели температура будет повышаться, так что в субботу и воскресенье, первые дни июля, будет до 26 градусов. Осадки ожидаются лишь местами.

Магнитные бури 28–30 июня

Магнитные бури 28, 29 и 30 июня 2023 года будут слабыми, но могут добавить проблем со здоровьем у метеочувствительных людей. Фото © Javier Miranda / Unsplash

Помимо неустойчивой погоды, 28 июня ожидается магнитная буря силой до четырёх баллов. 29 и 30 июня — слабые возмущения магнитного поля Земли, которые повлияют только на самых чувствительных.

Магнитные бури и переменчивая погода могут сказаться на здоровье метеочувствительных людей: могут встречаться такие симптомы, как лёгкое недомогание, слабость, потеря аппетита, головокружение, шум в ушах, боль в глазах, мигрень, скачки давления, сердцебиение, обострение хронических болезней. Боли, связанные с метеочувствительностью, легко спутать с болями при хронических заболеваниях.

Авторы Марина Суворова