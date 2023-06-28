Психолог дал советы, как побороть лень и начать заниматься спортом

Чтобы начать регулярные занятия спортом, нужно поставить перед собой цель и двигаться к ней, не обещая себе начать в ближайшем будущем. Потребуется развить в себе силу воли и дисциплину, чтобы не забросить тренировки, и тогда через какое-то время физические нагрузки станут полезной привычкой. Об этом рассказал психолог Александр Поляков.

"Начинается всё с потребности что-то делать, но она должна конкретизироваться мотивом: укрепить здоровье, похудеть, набрать мышечную массу. Нужно определиться с видом спорта. После чего, по идее, нужно просто начать тренироваться, но не всё так просто", — объяснил психолог в беседе с NEWS.ru.

По его оценке, именно на начальных этапах появляется конфликт между разными мотивами: тренировкой, прогулкой, отдыхом, обедом, интернетом и ещё множеством других вещей. Побеждает обычно наименее трудозатратный мотив, который при этом даёт самый быстрый результат.

"Чтобы победил спортзал, нужны самодисциплина, воля. Это не отдых, а труд: вести дневник тренировок, следить за программой упражнений, за питанием, подсчитывать калории, в чём-то ограничивать себя. Даже если после рабочего дня нет желания ехать в фитнес-клуб или идти на спортплощадку, нужно вспомнить о данном самому себе слове", — посоветовал Александр.

Поляков добавил, что внедрение в свою жизнь физических нагрузок не нужно начинать с расхожих манипуляций над самим собой: "начну с понедельника, с первого числа, с Нового года", это не более чем самообман. Чем спонтаннее будет действие, тем меньшим сопротивлением оно будет встречено и тем меньше поводов найдёт мозг, чтобы от него отказаться. Он подчеркнул, что для занятий спортом стабильность и регулярность — главнейшие элементы. Тренировки нужно внедрить в свой распорядок и стараться никогда их не переносить, за исключением экстренных случаев.

"Ходить в спортивный зал — это привычка, она не берётся из воздуха. Соберите волю в кулак. С каждой неделей будет требоваться всё меньше и меньше усилий для занятий спортом. Через несколько месяцев физическая нагрузка начнёт приносить вам удовольствие. Если силы воли не хватило, наблюдаем такую картину: один-два раза сходил — привычка не выработалась, бросил", — заключил психолог.