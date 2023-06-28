Лавров: Запад не делал серьёзных предложений по урегулированию на Украине
От Запада не поступало серьёзных предложений по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Москва всегда была открыта к рассмотрению любых идей по этой теме.
"Идёт только по большому счёту болтовня о том, что вот план [президента Украины Владимира] Зеленского, сейчас они хотят созвать какой-то "форум мира" без участия России", — сказал он в эфире Первого канала.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у него в последнее время не было обнадёживающих контактов с официальными лицами стран Запада на эту тему.
Также Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть подозрения, что ряд стран под видом наёмников могут посылать на Украину кадровых военных. По его словам, речь идёт о военных инструкторах, которые не работают на линии соприкосновения.
Getty Images / Russian Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency