Лавров: Запад не делал серьёзных предложений по урегулированию на Украине

От Запада не поступало серьёзных предложений по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Москва всегда была открыта к рассмотрению любых идей по этой теме.

"Идёт только по большому счёту болтовня о том, что вот план [президента Украины Владимира] Зеленского, сейчас они хотят созвать какой-то "форум мира" без участия России", — сказал он в эфире Первого канала.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у него в последнее время не было обнадёживающих контактов с официальными лицами стран Запада на эту тему.