Лавров оценил данные об указании США Киеву не использовать мятеж в РФ для провокаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает правдивой информацию о том, что США дали Украине указание не использовать ситуацию с ЧВК "Вагнер" для организации диверсий и провокаций на территории России.

"По нашим данным, которым я склонен верить, указания пошли в Киев, чтобы украинцы не использовали эту ситуацию для организации в ближайшее время диверсий на российской территории и прочих провокаций", — сказал глава МИД РФ в эфире Первого канала.

Лавров добавил, что это очень надёжные сведения, которые "похожи на правду". Также министр считает правдой то, что Госдеп дал указание всем свои заграничным представительствам никак не комментировать ситуацию с ЧВК "Вагнер", чтобы никто не мог связать её с действиями США.