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28 июня, 14:43

Байден улыбкой объяснил отказ от переговоров с Россией по Украине

Байден отказался отвечать, почему не идёт на переговоры с Россией по Украине

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы журналистов ТАСС о том, почему он продолжает создавать напряжённость вокруг Украины и не идёт на значимые переговоры с Москвой по урегулированию этого кризиса.

Выслушав эти вопросы и комментарий о том, что США в рамках такой эскалации хотят передать Киеву истребители F-16, американский лидер, беседовавший с журналистами у Белого дома перед вылетом в Чикаго, улыбнулся в ответ, но ничего не сказал.

Перед этим Байден ответил на ряд других вопросов, касавшихся в том числе ЧВК "Вагнер". Американский лидер заявил, что "ещё предстоит определить", какими были цели организаторов попытки мятежа в России.

Трамп назвал истинного "хозяина" Байдена

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Ранее Байден во время встречи в Мэриленде, посвящённой сбору средств для его предвыборной кампании, заявил, что у Китая "огромные проблемы", но не стал вдаваться в детали.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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