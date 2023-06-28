Регион

Уведомления отключены

28 июня, 14:39

Авербух ответил на сообщения, что Тарасовой в седьмой раз за месяц стало плохо

Авербух заявил, что с Татьяной Тарасовой всё хорошо, и призвал оставить её в покое

<p>Илья Авербух и Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Виктория Вотоновская</p>

Илья Авербух и Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Виктория Вотоновская

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Илья Авербух в беседе со "Спорт-Экспрессом" прокомментировал сообщения СМИ о том, что заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой в очередной раз вызвали скорую помощь.

Ранее Mash сообщил, что 76-летней Тарасовой в седьмой раз за месяц стало плохо и ей вновь вызвали на дом скорую помощь. По данным телеграм-канала, у тренера резко повысилось давление.

"С Тарасовой всё хорошо. Я не понимаю, откуда берутся такие новости. Оставьте её в покое", — призвал Авербух.

Тарасова восхитилась Костомаровым после видео из больницы

Тарасова восхитилась Костомаровым после видео из больницы

Ранее помощница Тарасовой заявила, что тренеру не требуется помощь врачей. Так она прокомментировала информацию о том, что легендарная наставница почувствовала головную боль и онемение в руках, после чего потеряла сознание.

Никита Никонов
  • Новости
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Илья Авербух
  • Фигурное катание
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров