Авербух ответил на сообщения, что Тарасовой в седьмой раз за месяц стало плохо

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Илья Авербух в беседе со "Спорт-Экспрессом" прокомментировал сообщения СМИ о том, что заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой в очередной раз вызвали скорую помощь.

Ранее Mash сообщил, что 76-летней Тарасовой в седьмой раз за месяц стало плохо и ей вновь вызвали на дом скорую помощь. По данным телеграм-канала, у тренера резко повысилось давление.

"С Тарасовой всё хорошо. Я не понимаю, откуда берутся такие новости. Оставьте её в покое", — призвал Авербух.