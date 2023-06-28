Авербух ответил на сообщения, что Тарасовой в седьмой раз за месяц стало плохо
Авербух заявил, что с Татьяной Тарасовой всё хорошо, и призвал оставить её в покое
Илья Авербух и Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Виктория Вотоновская
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Илья Авербух в беседе со "Спорт-Экспрессом" прокомментировал сообщения СМИ о том, что заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой в очередной раз вызвали скорую помощь.
Ранее Mash сообщил, что 76-летней Тарасовой в седьмой раз за месяц стало плохо и ей вновь вызвали на дом скорую помощь. По данным телеграм-канала, у тренера резко повысилось давление.
"С Тарасовой всё хорошо. Я не понимаю, откуда берутся такие новости. Оставьте её в покое", — призвал Авербух.
Ранее помощница Тарасовой заявила, что тренеру не требуется помощь врачей. Так она прокомментировала информацию о том, что легендарная наставница почувствовала головную боль и онемение в руках, после чего потеряла сознание.