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28 июня, 14:49

Лавров: Путин чётко дал понять, что Россия не откажется от целей СВО

<p>Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Getty Images / Aziz Karimov</p>

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Getty Images / Aziz Karimov

Российское руководство считает невозможным отказаться от достижения целей специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в эфире Первого канала министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что президент России Владимир Путин за последние дни несколько раз выступил с развёрнутыми оценками нынешней ситуации, "особо подчеркнув, что, преодолев попытку мятежа, мы нисколько ни поступились целями СВО и не потеряли какие-либо позиции на поле боя".

"Невозможно от этого отказаться — от задач, которые были поставлены", — подчеркнул Лавров.

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Ирина Фальке
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