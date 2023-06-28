Лавров: Путин чётко дал понять, что Россия не откажется от целей СВО

Российское руководство считает невозможным отказаться от достижения целей специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в эфире Первого канала министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что президент России Владимир Путин за последние дни несколько раз выступил с развёрнутыми оценками нынешней ситуации, "особо подчеркнув, что, преодолев попытку мятежа, мы нисколько ни поступились целями СВО и не потеряли какие-либо позиции на поле боя".

"Невозможно от этого отказаться — от задач, которые были поставлены", — подчеркнул Лавров.