В зарубежной прессе всё чаще встречаются сообщения о невыполнении украинской стороной обязательств, а это значит, что Запад наконец заинтересован в установлении перемирия на Украине. Таким мнением поделился в беседе с телеканалом "360" политолог Евгений Михайлов.

По словам эксперта, западные политики поняли, что проигрывают России, и теперь заинтересованы в том, чтобы на Украине наступило перемирие. Но если Москва и пойдёт на переговоры, то только при условии возвращения своих исконно русских территорий.

"Сейчас в западных СМИ мы видим пораженческие публикации о том, что Украина не выполняет своих обязательств, Украина не справляется с поставленными задачами и так далее. И вот сейчас мы слышим эти панические нотки. Это неслучайно", — пояснил эксперт.

В то же время он напомнил, что в рамках встречи в Копенгагене американцев с украинцами и некоторыми представителями стран БРИКС было якобы принято решение, которое может ускорить начало российско-украинских переговоров.

Михайлов уверен, что Россия просто так не согласится на переговоры, нас очень часто обманывали, а президент Владимир Путин "показывал документы предварительных соглашений, где нас в очередной раз просто кинули".

"Думаю, что если переговоры состоятся, то только при условии, что будут приняты требования России о полном возврате под её контроль, вхождении в её состав русских территорий, среди которых будут и Одесская область, и Николаевская область, и Харьковская область", — подчеркнул эксперт.