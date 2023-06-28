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28 июня, 14:55

"Не того назвали Гондурасом": Фетисов жёстко высмеял президента ИИХФ за конфуз с Мичковым

Фетисов осудил Тардифа, извинившегося за невключение Мичкова в статью о драфте

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал сообщения о том, что президент ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду) Люк Тардиф извинился за невключение российского нападающего Матвея Мичкова в материал о предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Что думаю об извинениях Тардифа, если Мичкова до сих пор не добавили в материал? Не того назвали Гондурасом. Президент федерации не имеет права делать эти манипуляции, если он настоящий президент", — сказал Фетисов в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Прославленный хоккеист назвал президента ИИХФ совсем марионеточным парнем и отметил, что ничего бы не произошло, если бы Мичкова включили в список.

"Но это его политика, ничего не поделаешь. Его извинения ни к чему не приведут. Наоборот, всё ещё хуже. Извиняется, а делает наоборот. Печально это всё", — заключил Фетисов.

18-летний нападающий Матвей Мичков, проведший прошлый сезон в ХК "Сочи", по утверждению всех авторитетных экспертов, входит в число пяти игроков, которые будут выбраны первыми на предстоящем драфте. Однако ИИХФ в своём материале проигнорировала россиянина. Драфт НХЛ состоится 28–29 июня.

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Ранее стало известно, что новый сезон НХЛ начнётся в ночь на 11 октября. В первый день пройдут три матча: "Тампа" примет "Нэшвилл", "Питтсбург" сыграет с "Чикаго", а обладатель Кубка Стэнли – 2023 "Вегас" дома сразится с "Сиэтлом". Всего в сезоне будет 1312 игр, каждая команда сыграет 82 раза.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Никонов
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