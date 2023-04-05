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5 апреля, 18:45

Вскрытие показало причину смерти отца хоккеиста Матвея Мичкова

Вскрытие показало, что отец хоккеиста Матвея Мичкова захлебнулся водой

<p>Андрей Мичков. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sochihc/8298" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ХК Сочи"</a></p>

Андрей Мичков. Обложка © t.me / "ХК Сочи"

Врачи установили причину смерти отца нападающего сборной России и хоккейного клуба "Сочи" Матвея Мичкова. По данным газеты "Спорт-Экспресс", 51-летний Андрей Мичков захлебнулся водой.

Вскрытие показало, что именно попадание воды в лёгкие стало причиной смерти Мичкова. Насильственных причин гибели не обнаружено.

18-летний хоккеист Мичков обратился к погибшему отцу с душераздирающими словами

18-летний хоккеист Мичков обратился к погибшему отцу с душераздирающими словами

Напомним, отец хоккеиста Андрей Мичков пропал вечером 2 апреля. В злополучный вечер вся семья смотрела матч СКА — ЦСКА, когда перед овертаймом его супруга и сын отошли в супермаркет. Глава семейства вышел за ними, но домочадцы так и не встретились, а Андрей перестал выходить на связь. 4 апреля 51-летнего отца семейства нашли мёртвым недалеко от дома. "Сочи" окажет поддержку семье спортсмена.

Оксана Попова
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