Вскрытие показало причину смерти отца хоккеиста Матвея Мичкова
Вскрытие показало, что отец хоккеиста Матвея Мичкова захлебнулся водой
Андрей Мичков. Обложка © t.me / "ХК Сочи"
Врачи установили причину смерти отца нападающего сборной России и хоккейного клуба "Сочи" Матвея Мичкова. По данным газеты "Спорт-Экспресс", 51-летний Андрей Мичков захлебнулся водой.
Вскрытие показало, что именно попадание воды в лёгкие стало причиной смерти Мичкова. Насильственных причин гибели не обнаружено.
Напомним, отец хоккеиста Андрей Мичков пропал вечером 2 апреля. В злополучный вечер вся семья смотрела матч СКА — ЦСКА, когда перед овертаймом его супруга и сын отошли в супермаркет. Глава семейства вышел за ними, но домочадцы так и не встретились, а Андрей перестал выходить на связь. 4 апреля 51-летнего отца семейства нашли мёртвым недалеко от дома. "Сочи" окажет поддержку семье спортсмена.