Вскрытие показало причину смерти отца хоккеиста Матвея Мичкова

Врачи установили причину смерти отца нападающего сборной России и хоккейного клуба "Сочи" Матвея Мичкова. По данным газеты "Спорт-Экспресс" , 51-летний Андрей Мичков захлебнулся водой.

Вскрытие показало, что именно попадание воды в лёгкие стало причиной смерти Мичкова. Насильственных причин гибели не обнаружено.