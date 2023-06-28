Родителям назвали важнейшие правила, которые помогут не потерять ребёнка в лесу

Дети должны находиться на природе только в сопровождении взрослых и быть готовыми к чрезвычайной ситуации, предупредил спасатель-доброволец Олег Леонов. По его словам, родители обязаны позаботиться о выборе правильной одежды для чада и дать ему ряд важнейших предметов.

"Если взрослые идут в лес с детьми, значит, дети всё время с ними рядом, в яркой одежде — это важно, потому что ребёнка всегда должно быть видно в лесу, причём она должна быть не просто яркой, а ещё и светоотражающей, то есть, в идеале, жилет оранжевый со светоотражающими полосками", — сказал эксперт в эфире телеканала "Звезда".

Такой жилет, объяснил спасатель, прекрасно видно как днём, так и ночью при свете фонарика. Кроме того, важно, чтобы у ребёнка был при себе включённый мобильный телефон и — крайне желательно — пауэрбанк. Одежда же, отметил Леонов, должна быть непромокаемой и тёплой с расчётом на ночные температуры. Помимо этого, с собой ребёнку необходимо дать свисток, в который он сможет свистеть при любой непредвиденной ситуации.

Если перечисленные пункты не соблюдать, то, предупредил спасатель, велик риск, что ребёнок потеряется "за тремя сосенками", и поможет уже только крупномасштабная поисково-спасательная операция. Причём с детьми важно "проиграть" такую ситуацию. По словам специалиста, ребёнок должен стоять как вкопанный и ждать, когда его найдут.