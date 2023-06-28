"Новая газета. Европа" признана нежелательной в России
Генпрокуратура назвала нежелательной в РФ деятельность "Новая газета. Европа"
Генеральная прокуратура РФ проверила деятельность на российской территории издания "Новая газета. Европа" (Novaja Gazeta-Europe), которое было создано представителями "Новой газеты" год назад. Об этом рассказали в самом ведомстве.
"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe, Латвия", — говорится в тексте.
Как было установлено, организация распространяла ложные сведения о нарушениях прав и свобод россиян, обвиняла Москву в агрессии против Украины, в военных преступлениях и репрессиях, а также публиковала экстремистские материалы. Всё это угрожало безопасности нашей страны и основам конституционного строя, заключила Генпрокуратура.
Ранее сообщалось, что деятельность международной неправительственной организации World Wild Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF, Всемирный фонд природы, Швейцария) признана нежелательной на территории России.
ТАСС / Сергей Бобылев