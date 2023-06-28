"Новая газета. Европа" признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ проверила деятельность на российской территории издания "Новая газета. Европа" (Novaja Gazeta-Europe), которое было создано представителями "Новой газеты" год назад. Об этом рассказали в самом ведомстве.

"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe, Латвия", — говорится в тексте.

Как было установлено, организация распространяла ложные сведения о нарушениях прав и свобод россиян, обвиняла Москву в агрессии против Украины, в военных преступлениях и репрессиях, а также публиковала экстремистские материалы. Всё это угрожало безопасности нашей страны и основам конституционного строя, заключила Генпрокуратура.