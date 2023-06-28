Пляж в Севастополе оцепили из-за снаряда времён ВОВ

Губернатор Севастополя Михаила Развожаев сообщил, что, предположительно, артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны найден на Солдатском пляже. Ранее в Сети распространилась информация о подозрительном предмете на севастопольском берегу.

"Сейчас пляж оцеплен, ждут прибытия полиции и МЧС. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Доверяйте информации только из официальных источников", — написал Развожаев в телеграм-канале.